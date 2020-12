Valle d’Aosta approva una legge anti-Dpcm: la Regione vuole decidere in autonomia sulle aperture di negozi, locali e impianti da sci (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Regione può intervenire sulle “aperture degli esercizi commerciali”, delle strutture ricettive (come alberghi e ristoranti) e degli impianti sciistici. La Valle d’Aosta rivendica la propria autonomia rispetto ai poteri statali nella gestione dell’emergenza coronavirus e approva una legge regionale che sconfessa le norme contenute nell’ultimo Dpcm del governo. Il ddl regionale è stato approvato con 28 voti a favore e 7 astensioni. La maggioranza di centro sinistra è andata divisa al voto: gli autonomisti (Alliance valdotaine, Stella Alpina, Union valdotaine e Vallée d’Aoste Unie) hanno votato a favore con i gruppi Lega e Pour autonomie, mentre i progressisti, con il Pd, si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lapuò interveniredegli esercizi commerciali”, delle strutture ricettive (come alberghi e ristor) e degli impisciistici. Larivendica la propriarispetto ai poteri statali nella gestione dell’emergenza coronavirus eunaregionale che sconfessa le norme contenute nell’ultimodel governo. Il ddl regionale è statoto con 28 voti a favore e 7 astensioni. La maggioranza di centro sinistra è andata divisa al voto: gli autonomisti (Alliance valdotaine, Stella Alpina, Union valdotaine e Vallée d’Aoste Unie) hanno votato a favore con i gruppi Lega e Pour autonomie, mentre i progressisti, con il Pd, si sono ...

