USD CAD pronto per un breakout ribassista; i colloqui OPEC+ continuano

Il prezzo USD/CAD sta vacillando poiché gli investitori forex si concentrano sul conflitto in corso tra l'OPEC+ e le forti cifre del PIL canadese. La coppia è quotata a 1,2940, il minimo dal 1 novembre. USD/CAD has been fallingIn attesa della coalizione OPEC+ Il Canada è il quinto produttore di petrolio greggio al mondo, esportando oltre 3,8 milioni di barili al giorno. Ciò rende il dollaro canadese altamente sensibile agli avvenimenti nel settore energetico. In effetti, negli ultimi mesi, il loonie ha guadagnato oltre l'11% rispetto al dollaro poiché il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 300%. Questa settimana, il dollaro canadese vacilla mentre gli operatori si concentrano sulle divergenze chiave nella coalizione OPEC+. Lunedì, una riunione convocata per deliberare sull'estensione dei tagli all'offerta è fallita ...

Il cambio EUR/USD si porta al di sopra di 1.2000 e conferma la rottura rialzista. Vediamo come operare long e short sui diversi time frame ...

Il dollaro canadese continua il suo percorso di apprezzamento e cerca di sfondare con decisione area 1,2920. Possibile prosecuzione del trend oppure rimbalzo sul livello?

Il dollaro canadese continua il suo percorso di apprezzamento e cerca di sfondare con decisione area 1,2920. Possibile prosecuzione del trend oppure rimbalzo sul livello?