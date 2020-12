Una città, un popolo, una squadra: “Le leggende del Napoli” è in libreria (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una città, un popolo, una squadra. Nel sottotitolo de “Le leggende del Napoli” (ed. Diarkos-Mondadori – in libreria dal 1 dicembre), scritto dal giornalista Angelo Rossi, c’è il senso di quasi un secolo di amore continuo tra la squadra e la città. Napoli e il Napoli, passando attraverso i napoletani: nessun club vanta un intreccio così solido, viscerale ed eterno come quello nato sotto il Vesuvio quasi un secolo fa. Il fenomeno ha una sua logica: a differenza di Milano, Torino, Roma, Genova (e finanche Verona) Napoli è l’unica grande città ad avere una sola squadra. Due scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, milioni e milioni di tifosi sparsi per il mondo: parliamo della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una, un, una. Nel sottotitolo de “Ledel(ed. Diarkos-Mondadori – indal 1 dicembre), scritto dal giornalista Angelo Rossi, c’è il senso di quasi un secolo di amore continuo tra lae la. Napoli e il Napoli, passando attraverso i napoletani: nessun club vanta un intreccio così solido, viscerale ed eterno come quello nato sotto il Vesuvio quasi un secolo fa. Il fenomeno ha una sua logica: a differenza di Milano, Torino, Roma, Genova (e finanche Verona) Napoli è l’unica grandead avere una sola. Due scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, milioni e milioni di tifosi sparsi per il mondo: parliamo della ...

GiovanniToti : Vi farei leggere i messaggi e gli appelli accorati di chi ha i #congiuntifuoriregione. A nessuno di loro interessa… - CarloCalenda : Vedi il mondo diviso in compartimenti. Impresa 4.0 ha aiutato investimenti e posti di lavoro. La prima battaglia di… - virginiaraggi : #StradeNuove Ecco come si presenta via Collatina, una delle strade più importanti della periferia est della città,… - AAlberiga : RT @GiovanniToti: Vi farei leggere i messaggi e gli appelli accorati di chi ha i #congiuntifuoriregione. A nessuno di loro interessa il cen… - Rosagaia5 : @madochenoia Non è proprio una città ma si -

Ultime Notizie dalla rete : Una città Antonio Bassolino «Leggevo Gramsci alle elementari. Io sindaco di Napoli? Ciascuno deve fare la sua parte...» Sette del Corriere della Sera