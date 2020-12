Stipendi aumentati ai funzionari Gtt, Lo Russo: “Interpellanza in consiglio per vederci chiaro” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E’ bufera sugli aumenti degli Stipendi ai manager di GTT, il Gruppo Torinese Trasporti. Una notizia diffusa dai volantini sindacali e su cui il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo vuole vederci chiaro. Infatti, a quanto si apprende funzionari Gtt avrebbero avuto aumenti di premi di risultato e di retribuzione, “attraverso l’assegnazione di un riconoscimento economico sullo Stipendio, con un superminimo che addirittura in alcuni casi supererebbe i 10 mila euro annui”. Sugli Stipendi ai manager GTT ora Lo Russo ci vuole vedere chiaro “Questo nel pieno di una pandemia che ha costretto l’azienda di trasporto, amministrata dall’Amministratore Delegato Foti e le cui politiche sono decise dall’Assessora grillina Lapietra, a mettere in cassa ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E’ bufera sugli aumenti degliai manager di GTT, il Gruppo Torinese Trasporti. Una notizia diffusa dai volantini sindacali e su cui il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lovuolechiaro. Infatti, a quanto si apprendeGtt avrebbero avuto aumenti di premi di risultato e di retribuzione, “attraverso l’assegnazione di un riconoscimento economico sulloo, con un superminimo che addirittura in alcuni casi supererebbe i 10 mila euro annui”. Sugliai manager GTT ora Loci vuole vedere chiaro “Questo nel pieno di una pandemia che ha costretto l’azienda di trasporto, amministrata dall’Amministratore Delegato Foti e le cui politiche sono decise dall’Assessora grillina Lapietra, a mettere in cassa ...

nuovasocieta : Stipendi aumentati ai funzionari Gtt, Lo Russo: “Interpellanza in consiglio per vederci chiaro” - signori_massimo : @sergionebg @mat_brandi Il pane nel 2001 costava 2000 lit/kg ora 4€ è solo quadruplicato... Gli stipendi dal 2002… - AR1829881905 : @f_sven_ Ridicoli siete così a corto di argomenti che dovette accusare le persone sempre delle solite cazzate come… - YumaTheBoxer : @SimoneBonzanini @straditeresa @Paolo91568292 @Mysterytrains Oggi lo scaglione del 38% lo pagano anche gli operai.… - DesantisItalo2 : Vorrei sapere con quale faccia di spuderati, questo governo di ladri comunisti, vogliono la patrimoniale. Si so aum… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi aumentati Stipendi aumentati ai funzionari Gtt, Lo Russo: “Interpellanza in consiglio per vederci chiaro” Nuova Società Napoli: Insigne disposto a chiude la carriera in azzurro, ma a seguito di un robusto aumento dell’ ingaggio

Lorenzo Insigne è pronto a rinnovare con il Napoli e legarsi a vita al club della sua città. Come si legge sulle pagine del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport entro la fine di questa stagione ...

Stipendi aumentati ai funzionari Gtt, Lo Russo: “Interpellanza in consiglio per vederci chiaro”

Il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo chiederà chiarimenti sulla notizia degli stipendi rialzti ai manager di Gtt ...

Lorenzo Insigne è pronto a rinnovare con il Napoli e legarsi a vita al club della sua città. Come si legge sulle pagine del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport entro la fine di questa stagione ...Il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo chiederà chiarimenti sulla notizia degli stipendi rialzti ai manager di Gtt ...