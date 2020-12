Spaghetti di riso al curry con latte di cocco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Davide Mengacci annuncia con grandissimo entusiasmo la ricetta di oggi di Anna Moroni. Si tratta di una ricetta molto molto originale. La cuoca di Rete 4 ha preparato , una ricetta dal sapore sicuramente esotico, perfetta per chi ama variare in cucina. Nessun legame quindi con il viaggio che oggi Ricette all’italiana ci ha fatto fare in giro per l’Italia. Si viaggia con la fantasia, visto che non possiamo fare altro! E allora tutti ai fornelli con questa ricetta di Anna Moroni. LA RICETTA DEGLIDIALCON ILDI OCCO DI ANNA MORONI Iniziamo con gli ingredienti per la preparazione di questi: IN AGGIORNAMENTO Per prima cosa prendiamo glie li facciamo sciogliere in acqua a temperatura ambiente. Tritiamo lo scalogno e lo facciamo ...