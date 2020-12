Sandra Milo: “Lo staff di Conte chiese il mio numero a Barbara D’Urso” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La scorsa estate si incatenò davanti a Palazzo Chigi per manifestare a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Quasi sei mesi dopo quel gesto, Sandra Milo ha raccontato i retroscena a Oggi è un altro giorno, svelando i dettagli del suo incontro con Giuseppe Conte. “Mi è piaciuto moltissimo – ha affermato l’attrice – facevo lo sciopero della fame, il presidente mi ha chiamato, non lo conoscevo. Il suo staff ha chiesto il mio numero a Barbara D’Urso”. La Milo ha quindi ricostruito la telefonata: “Ho sentito: ‘Buonasera signora sono Giuseppe Conte’. Ho risposto: ‘Buonasera, dica’. E lui: ‘Sono il presidente del Consiglio, non mi crede?’. Io: ‘No, non le credo’. Allora lui mi ha chiesto di chiamarlo a Palazzo Chigi. Ho chiamato e mi ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La scorsa estate si incatenò davanti a Palazzo Chigi per manifestare a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Quasi sei mesi dopo quel gesto,ha raccontato i retroscena a Oggi è un altro giorno, svelando i dettagli del suo incontro con Giuseppe. “Mi è piaciuto moltissimo – ha affermato l’attrice – facevo lo sciopero della fame, il presidente mi ha chiamato, non lo conoscevo. Il suoha chiesto il mio. Laha quindi ricostruito la telefonata: “Ho sentito: ‘Buonasera signora sono Giuseppe’. Ho risposto: ‘Buonasera, dica’. E lui: ‘Sono il presidente del Consiglio, non mi crede?’. Io: ‘No, non le credo’. Allora lui mi ha chiesto di chiamarlo a Palazzo Chigi. Ho chiamato e mi ...

