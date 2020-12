“No alla riforma del Mes o la bloccheremo in Aula”. La minaccia di 69 grillini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – “No alla riforma del Mes”. E’ l’avvertimento di 69 parlamentari del M5S rivolto ai big a 5 Stelle. Si tratta di una lettera indirizzata al capo politico reggente Vito Crimi, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Firmata da 17 senatori e 52 deputati grillini, che ribadiscono la loro contrarietà al fondo salva Stati. Il 9 dicembre in Parlamento si discuterà la riforma del Mes e a seguire ci sarà la votazione dell’Aula. Ora però per il governo giallofucsia il quadro si complica, vista la minaccia della fronda pentastellata. Di Maio mette le mani avanti: “riforma Mes non entusiasmante” Di Maio, dal canto suo, ha già messo le mani avanti facendo presente che “la riforma del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – “Nodel Mes”. E’ l’avvertimento di 69 parlamentari del M5S rivolto ai big a 5 Stelle. Si tratta di una lettera indirizzata al capo politico reggente Vito Crimi, al sottosegretariopresidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Firmata da 17 senatori e 52 deputati, che ribadiscono la loro contrarietà al fondo salva Stati. Il 9 dicembre in Parlamento si discuterà ladel Mes e a seguire ci sarà la votazione dell’Aula. Ora però per il governo giallofucsia il quadro si complica, vista ladella fronda pentastellata. Di Maio mette le mani avanti: “Mes non entusiasmante” Di Maio, dal canto suo, ha già messo le mani avanti facendo presente che “ladel ...

borghi_claudio : E adesso @gualtierieurope ? Si rende conto di quello che ha fatto? Ha impegnato l'Italia senza l'assenso del Parlam… - lauraboldrini : 65 anni fa, in #Alabama, #RosaParks rifiutava di cedere il suo posto sull'autobus ad un bianco. Quel no ha segnato… - CottarelliCPI : Burrasca sulla riforma del MES dopo l’eurogruppo. Borghi: no alla riforma e al prestito MES sanitario. Crimi: sì a… - bob_digilio : RT @LauraHarth: In un attacco a tutti i Paesi liberi, il regime cinese vuole imbavagliare l'Australia con un elenco di 14 rimostranze annul… - realUmbertoLM : @AzzurraBarbuto Ha usato anche la tua faccia nel post per fare pubblicità al suo libro alla fine. No comment -

Ultime Notizie dalla rete : “No alla SNAI – Europa League: italiane favorite Napoli, colpo qualificazione a 1,80 Fortune Italia