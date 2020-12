Nedved: “Dipendenti da Ronaldo? No, ma averlo in campo ti cambia molto” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juventus-Dinamo Kiev. Il vicepresidente della Juve, interpellato sull’importanza di Cristiano Ronaldo, si è espresso così: “Non credo che siamo dipendenti da Ronaldo. Ma quando ti manca un giocatore del genere è normale che lasci fuori qualcosa dal punto di vista della personalità. averlo in campo ti cambia, così come ti cambia avere giocatori di spessore come Bonucci e Chiellini. Il gruppo, è chiaro, ne risente“. Foto: Sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Pavelha parlato ai microfoni di Sky prima di Juventus-Dinamo Kiev. Il vicepresidente della Juve, interpellato sull’importanza di Cristiano, si è espresso così: “Non credo che siamo dipendenti da. Ma quando ti manca un giocatore del genere è normale che lasci fuori qualcosa dal punto di vista della personalità.inti, così come tiavere giocatori di spessore come Bonucci e Chiellini. Il gruppo, è chiaro, ne risente“. Foto: Sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

