Mini John Cooper Works - Le prime immagini del prototipo elettrico (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Mini ha confermato le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane presentando un prototipo della John Cooper Works elettrica. La vettura anticipa un modello di serie che espanderà ulteriormente la gamma del marchio, mettendo l'accento sull'aspetto emozionale della propulsione a batteria. Look da GP. Per fare questo, Mini ha preso spunto dalla GP, la versione più estrema della sua compatta, dotata di un pacchetto aerodinamico specifico. Le immagini del prototipo mostrano una vettura caratterizzata dalle stesse modifiche della serie limitata attualmente in commercio, ma la griglia anteriore chiusa, con il logo spostato su un lato, è quella della Cooper SE. Le altre prese d'aria sono ancora presenti e anche i cerchi di lega sono gli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Laha confermato le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane presentando undellaelettrica. La vettura anticipa un modello di serie che espanderà ulteriormente la gamma del marchio, mettendo l'accento sull'aspetto emozionale della propulsione a batteria. Look da GP. Per fare questo,ha preso spunto dalla GP, la versione più estrema della sua compatta, dotata di un pacchetto aerodinamico specifico. Ledelmostrano una vettura caratterizzata dalle stesse modifiche della serie limitata attualmente in commercio, ma la griglia anteriore chiusa, con il logo spostato su un lato, è quella dellaSE. Le altre prese d'aria sono ancora presenti e anche i cerchi di lega sono gli ...

dinoadduci : Mini John Cooper Works - Prime immagini del prototipo elettrico - Il_Mezzogiorno : MINI sta definendo i concept per i modelli elettrici John Cooper Works - lulopdotcom : #automotive #green #mini #minijohncooperworks MINI sta definendo i concept per i modelli elettrici John Cooper Work… - Tricars_it : MINI Mini 2.0 John Cooper Works Hype PERMUTE UNICOPROPR. 19.990 € - _jackopalypse : Spoiler: era solo una mini parte del partito, gli altri gli hanno urlato 'NO' con la voce di John Mulaney e hanno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mini John Mini John Cooper Works elettrica: immagini ufficiali e anticipazioni - Quattroruote.it Quattroruote MINI, anche elettriche le John Cooper Works di domani

Su base MINI JCW GP3 il marchio avvia lo sviluppo del sistema elettrico ad alte prestazioni, destinato a Mini elettrica JCW e non solo ...

Mini John Cooper Works elettrica, immagini e…

Mini John Cooper Works elettrica, immagini e video del prototipo. In pista la versione a batterie del modello già estremo della gamma.

Su base MINI JCW GP3 il marchio avvia lo sviluppo del sistema elettrico ad alte prestazioni, destinato a Mini elettrica JCW e non solo ...Mini John Cooper Works elettrica, immagini e video del prototipo. In pista la versione a batterie del modello già estremo della gamma.