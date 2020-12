Le ultime notizie sull’infortunio di Vereteout e tempi di recupero (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non arrivano segnali incoraggianti da Roma, per quanto riguarda un tema molto delicato come l’infortunio di Veretout. Il centrocampista francese è fondamentale per i giallorossi, come lo è Ibrahimovic per il Milan (anche con lo svedese provammo ad anticipare l’esito degli esami strumentali), ed uno stop prolungato rischia di mettere seriamente in difficoltà il tecnico Fonseca. In uno scenario del genere, diventa molto importante fare ordine con le ultime voci di corridoio che arrivano in questi minuti dalla Capitale. Aggiornamenti sull’infortunio di Veretout durante Napoli-Roma Come tutti ricorderanno, la partita tra Napoli e Roma è cambiata drasticamente proprio con l’uscita dal campo dell’ex mediano della Fiorentina. Uno di quei giocatori fondamentali per garantire qualità e quantità ad una compagine che punta a fare un campionato al vertice. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non arrivano segnali incoraggianti da Roma, per quanto riguarda un tema molto delicato come l’infortunio di Veretout. Il centrocampista francese è fondamentale per i giallorossi, come lo è Ibrahimovic per il Milan (anche con lo svedese provammo ad anticipare l’esito degli esami strumentali), ed uno stop prolungato rischia di mettere seriamente in difficoltà il tecnico Fonseca. In uno scenario del genere, diventa molto importante fare ordine con levoci di corridoio che arrivano in questi minuti dalla Capitale. Aggiornamentidi Veretout durante Napoli-Roma Come tutti ricorderanno, la partita tra Napoli e Roma è cambiata drasticamente proprio con l’uscita dal campo dell’ex mediano della Fiorentina. Uno di quei giocatori fondamentali per garantire qualità e quantità ad una compagine che punta a fare un campionato al vertice. ...

