«La Casa di Carta», in arrivo il remake coreano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Casa di Carta è senza dubbio uno dei titoli di punta di Netflix: la quarta stagione ha registrato 65 milioni di spettatori nelle prime quattro settimane e l'attesa per la quinta, che sarà anche la conclusione, è altissima. Proprio per continuare a sfruttarne il successo, Netflix ha annunciato un remake de La Casa di Carta. Ebbene sì, il colosso streaming ha cominciato a sviluppare un rifacimento coreano, anzi, sudcoreano, per la precisione. Stando a quanto rivelato ufficialmente su Deadline, a scrivere il nuovo adattamento sarà Ryu Yong-jae, autore già noto su Netflix per la sceneggiatore della serie originale My Holo Love, rilasciata lo scorso febbraio sulla piattaforma streaming e di un'altra serie, Psychopath Diary. La regia della nuova serie, che ovviamente ...

