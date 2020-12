Juventus, l’Arsenal su Allegri: tre bianconeri disposti a seguirlo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) l’Arsenal ha allacciato i contatti con Max Allegri dopo il periodo difficile che la squadra sta vivendo sotto la guida di Arteta. L’ex allenatore della Juventus piace anche al Psg e al Real Madrid ma potrebbe accettare un’esperienza in Premier League. L’approdo del tecnico livornese sulla panchina dei Gunners potrebbe risolvere anche tre questioni molto delicate alla società bianconera. Juventus: Allegri e i suoi fedelissimi Secondo quanto riportato dal “The Sun”, infatti, l’allenatore sarebbe disposto a portare con sé Paulo Dybala, Sami Khedira e Daniele Rugani. Leggi anche:Juventus Dinamo Kiev probabili formazioni, torna McKennie titolare Il primo è in evidente difficoltà nel progetto di Andrea Pirlo, mentre gli ultimi due sono ufficialmente sul mercato. L’ex centrale dell’Empoli, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha allacciato i contatti con Maxdopo il periodo difficile che la squadra sta vivendo sotto la guida di Arteta. L’ex allenatore dellapiace anche al Psg e al Real Madrid ma potrebbe accettare un’esperienza in Premier League. L’approdo del tecnico livornese sulla panchina dei Gunners potrebbe risolvere anche tre questioni molto delicate alla società bianconera.e i suoi fedelissimi Secondo quanto riportato dal “The Sun”, infatti, l’allenatore sarebbe disposto a portare con sé Paulo Dybala, Sami Khedira e Daniele Rugani. Leggi anche:Dinamo Kiev probabili formazioni, torna McKennie titolare Il primo è in evidente difficoltà nel progetto di Andrea Pirlo, mentre gli ultimi due sono ufficialmente sul mercato. L’ex centrale dell’Empoli, ...

