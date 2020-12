I soliti ignoti, imbarazzo per Amadeus: “Ecco cosa abbiamo scoperto sul programma” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Amadues pronto a ricominciare. La notizia non riguarda solo la messa in onda e tutte le novità per I soliti ignoti – Il Ritorno, che dal 30 novembre è tornato a fare compagnia agli italiani sul piccolo schermo, ma anche un retroscena scoperto e diffuso dal sito Dagospia. In game show di Rai1 apre le porte ai personaggi famosi, pronti a sfidarsi per un monteprmi finale. Il premio non andrà nelle tasche del vincitore ma verrà devoluto in beneficenza. Questa la prima grande novità per I soliti ignoti che riempiranno lo studio di Vip e di grandi sorprese. Le modalità del gioco non si modificano: un vip cercherà di risalire all’identità degli otto ‘ignoti per la prova del ‘parente misterioso’. Ogni sera ci sono in palio 250.000 euro, che possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Amadues pronto a ricominciare. La notizia non riguarda solo la messa in onda e tutte le novità per I– Il Ritorno, che dal 30 novembre è tornato a fare compagnia agli italiani sul piccolo schermo, ma anche un retroscenae diffuso dal sito Dagospia. In game show di Rai1 apre le porte ai personaggi famosi, pronti a sfidarsi per un monteprmi finale. Il premio non andrà nelle tasche del vincitore ma verrà devoluto in beneficenza. Questa la prima grande novità per Iche riempiranno lo studio di Vip e di grandi sorprese. Le modalità del gioco non si modificano: un vip cercherà di risalire all’identità degli otto ‘per la prova del ‘parente misterioso’. Ogni sera ci sono in palio 250.000 euro, che possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. ...

