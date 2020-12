Hong Kong, l'attivista Joshua Wong condannato al carcere per un raduno non organizzato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attivista di Hong Kong Joshua Wong è stato condannato a 13 mesi e mezzo di reclusione con l'accusa di aver organizzato e promosso nel giugno dello scorso anno un raduno non autorizzato fuori dal ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'diè statoa 13 mesi e mezzo di reclusione con l'accusa di avere promosso nel giugno dello scorso anno unnon autorizzato fuori dal ...

NicolaPorro : Domani si celebrerà il processo a ???????????? ????????, colpevole di aver manifestato per la democrazia. L'Occidente, conniv… - Agenzia_Ansa : Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non c… - Agenzia_Ansa : Hong Kong, Joshua #Wong detenuto in attesa della sentenza Insieme ad altri due attivisti delle proteste del 2019… - ALisimberti : RT @Tempi_it: «La Cina si è ripresa Hong Kong. Ora manca solo Taiwan» - UnioneSarda : #HongKong: Joshua Wong condannato a 13 mesi e mezzo di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, ecco gli effetti (inaspettati) delle sanzioni americane Formiche.net Hong Kong: Joshua Wong condannato a 13 mesi e mezzo di carcere

Joshua Wong, tra gli attivisti pro democrazia più noti di Hong Kong, è stato condannato a 13 mesi e mezzo di carcere. Il 24enne è stato ritenuto responsabile di aver guidato, nel 2019, una manifestazi ...

Heather Parisi amante di Maradona? Il botta e risposta social

Heather Parisi il silenzio sulla morte di Maradona con un post in cui racconta la reazione di suo figlio Dylan Maria a un commento sul suo profilo Instagram. La showgirl, com’è noto, vive a Hong Kong ...

Joshua Wong, tra gli attivisti pro democrazia più noti di Hong Kong, è stato condannato a 13 mesi e mezzo di carcere. Il 24enne è stato ritenuto responsabile di aver guidato, nel 2019, una manifestazi ...Heather Parisi il silenzio sulla morte di Maradona con un post in cui racconta la reazione di suo figlio Dylan Maria a un commento sul suo profilo Instagram. La showgirl, com’è noto, vive a Hong Kong ...