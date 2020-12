Game of the Year: un interessante docufilm sul mondo dei videogiochi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "The life of a Gamer" così recita la frase di presentazione all'interno del teaser di Game of the Year (GOTY), l'interessante docufilm sul mondo dei videogiochi in Italia realizzato da Alessandro Redaelli. Il trailer, pubblicato sulla pagina Facebook del progetto, viene accompagnato dalla seguente sinossi: "Siamo orgogliosi di annunciare Game of the Year, il primo film che racconta il mondo dei videogiochi in Italia, attraverso le storie di chi i videogiochi li crea, li gioca, li vive. Un ritratto a trecentosessanta gradi del mondo del gaming: dal mainstream all'underground, inizieremo ad annunciare tutti i protagonisti del film a partire da domani, 3 dicembre. Dal ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "The life of ar" così recita la frase di presentazione all'interno del teaser diof the(GOTY), l'suldeiin Italia realizzato da Alessandro Redaelli. Il trailer, pubblicato sulla pagina Facebook del progetto, viene accompagnato dalla seguente sinossi: "Siamo orgogliosi di annunciareof the, il primo film che racconta ildeiin Italia, attraverso le storie di chi ili crea, li gioca, li vive. Un ritratto a trecentosessanta gradi deldel gaming: dal mainstream all'underground, inizieremo ad annunciare tutti i protagonisti del film a partire da domani, 3 dicembre. Dal ...

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - juventusfc : #MoreMorata ?? La foto e la statistica simbolo di #JuveFerencvaros ?? - Italbasket : ? Rinviata Italia-Macedonia del Nord Il comunicato FIBA ?? - ricatti88 : RT @acmilan: ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dalot alla vig… - Eurogamer_it : Game of the Year: un interessante docufilm sul mondo dei videogiochi #GOTY -

Ultime Notizie dalla rete : Game the L'apprezzato puzzle game The Room è in arrivo su Nintendo Switch Eurogamer.it Hunger Games invade la Cina

Lionsgate riesce a far approvare "Hunger Games" in Cina, mentre prepara il sequel "La ragazza di fuoco"[leggi] ...

Game of the Year: un interessante docufilm sul mondo dei videogiochi

Withstand Film produce un interessante docufilm sul mondo dei videogiochi in Italia, diretto da Alessandro Redaelli.

Lionsgate riesce a far approvare "Hunger Games" in Cina, mentre prepara il sequel "La ragazza di fuoco"[leggi] ...Withstand Film produce un interessante docufilm sul mondo dei videogiochi in Italia, diretto da Alessandro Redaelli.