Dio è come una madre che visita il figlio in carcere

AGI - Dio è come una madre che fa la coda per visitare in carcere il figlio. Una "buona madre" che non smette di amare il figlio "per quanto possa sbagliare". Così Papa Francesco, durante l'Udienza Generale, che continuando il ciclo sulla preghiera, ha incentrato la sua meditazione sul tema "La benedizione". Dio non smette di amare, pazienta fino all'ultimo "Non c'è peccato che possa cancellare completamente l'immagine del Cristo presente in ciascuno di noi. Nessun peccato può cancellare quell'immagine che Dio ha dato a noi. L'immagine di Cristo", ha sottolineato il Pontefice. "La può deturpare, ma non sottrarla alla misericordia di Dio. Un peccatore può rimanere nei suoi errori per tanto tempo, ma Dio pazienta fino all'ultimo, sperando che alla fine quel cuore si ...

Pascal, di santa ragione

Escono per la prima volta in italiano le opere complete del grande filosofo e scienziato francese. Un avversario dei gesuiti che il gesuita Bergoglio vorrebbe ...

