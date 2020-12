BCE | con la pandemia meno utilizzo di contante

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cambiano, seppur gradualmente, le abitudini di pagamento nell’area euro. Sebbene ilsia rimasto lo strumento più utilizzato alla fine del 2019, nei consumatori emerge la tendenza a utilizzare le carte per i pagamenti al dettaglio di persona. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi dalla Banca centrale europea. Lo scorso anno – rileva l’indagine – i consumatori adulti dell’area dell’euro hanno utilizzato denaroper il 73% delle loro transazioni al dettaglio nei punti vendita e da persona a persona (48% in termini di valore) segnando un incremento rispetto al 2016 quando, come evidenzia un precedente studio della Bce, la cifra era il 79% di queste transazioni (54% in termini di valore). Nello stesso arco temporale l’delle carte per i pagamenti al dettaglio di persona è aumentato di 5 punti ...