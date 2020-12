Un altro ufficiale iraniano ucciso in Siria? (Di martedì 1 dicembre 2020) Un ufficiale di alto grado dell’Irgc, il corpo militare teocratico iraniano, è stato ucciso in un attacco aereo lungo il confine tra Siria e Iraq pochi giorni fa. Lo rivelano funzionari iracheni a diversi media arabi: non ci sono conferme da Teheran per ora, ma non c’è ragione di credere che non sia possibile (dunque vero). D’altronde non sarebbe la prima volta che i militari iraniani finiscono vittime di attacchi in quella o altre aree della Siria, dove i Pasdaran sono impegnati a sostenere il regime assadista da un decennio e nel frattempo facilitano il passaggio di armi sofisticate alle milizie sciite che gli stessi Pasdaran hanno mobilitato all’intento del conflitto Siriano (parliamo dei corpi armati di partiti come la libanese Hezbollah e altre componenti simili ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) Undi alto grado dell’Irgc, il corpo militare teocratico, è statoin un attacco aereo lungo il confine trae Iraq pochi giorni fa. Lo rivelano funzionari iracheni a diversi media arabi: non ci sono conferme da Teheran per ora, ma non c’è ragione di credere che non sia possibile (dunque vero). D’nde non sarebbe la prima volta che i militari iraniani finiscono vittime di attacchi in quella o altre aree della, dove i Pasdaran sono impegnati a sostenere il regime assadista da un decennio e nel frattempo facilitano il passaggio di armi sofisticate alle milizie sciite che gli stessi Pasdaran hanno mobilitato all’intento del conflittono (parliamo dei corpi armati di partiti come la libanese Hezbollah e altre componenti simili ...

