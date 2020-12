Tuttosport: la Juve punta alla cessione di Khedira per chiudere per Milik a gennaio (Di martedì 1 dicembre 2020) La Juve non molla l’idea di un quarto attaccante che possa affiancare Ronaldo, Dybala e Morata. Prima, però, occorre sfoltire la rosa, ad esempio vendendo Khedira, in modo da raggiungere Giroud e Milik, ancora raggiungibili a gennaio. Con la risoluzione del contratto di Khedira sei mesi prima della scadenza, la Juve risparmierebbe circa 6 milioni lordi, con i quali potrebbe rilevare i sei mesi di contratto che legano ancora Olivier Giroud al Chelsea ma anche “i primi 6 mesi dell’ingaggio da 4,5 milioni netti per cui la Juventus aveva trovato l’intesa con Arek Milik in estate (il lordo dei sei mesi sarebbe appena inferiore). Certo, poi, andrebbe trovato l’accordo con il Napoli”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Lanon molla l’idea di un quarto attaccante che possa affiancare Ronaldo, Dybala e Morata. Prima, però, occorre sfoltire la rosa, ad esempio vendendo, in modo da raggiungere Giroud e, ancora raggiungibili a. Con la risoluzione del contratto disei mesi prima della scadenza, larisparmierebbe circa 6 milioni lordi, con i quali potrebbe rilevare i sei mesi di contratto che legano ancora Olivier Giroud al Chelsea ma anche “i primi 6 mesi dell’ingaggio da 4,5 milioni netti per cui lantus aveva trovato l’intesa con Arekin estate (il lordo dei sei mesi sarebbe appena inferiore). Certo, poi, andrebbe trovato l’accordo con il Napoli”. L'articolo ilNapolista.

