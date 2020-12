Tommaso Zorzi vuota il sacco: “Sono andato con delle ragazze sapendo di essere gay” (Di martedì 1 dicembre 2020) Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello Vip 5? Senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia il rampollo meneghino ha stretto un forte legame con Francesco Oppini. Quest’ultimo dopo essere venuto a conoscenza dell’allungamento del reality show fino a febbraio 2021 è entrato in crisi dicendo di voler andare via. Una decisione che ha fatto entrare nel pallone l’influencer. E a proposito del 25enne, prima di far parte del cast del GF Vip 5 ha rilasciato una lunga intervista confessando che prima di fare coming out sarebbe andato a letto con delle ragazze. Il rampollo milanese prima del coming out è stato con delle ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020)vincitore del Grande Fratello Vip 5? Senza ombra di dubbioè uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia il rampollo meneghino ha stretto un forte legame con Francesco Oppini. Quest’ultimo dopovenuto a conoscenza dell’allungamento del reality show fino a febbraio 2021 è entrato in crisi dicendo di voler andare via. Una decisione che ha fatto entrare nel pallone l’influencer. E a proposito del 25enne, prima di far parte del cast del GF Vip 5 ha rilasciato una lunga intervista confessando che prima di fare coming out sarebbea letto con. Il rampollo milanese prima del coming out è stato con...

