"Striscia La Notizia": Ficarra e Picone dicono addio dopo 15 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) L'annuncio dei due conduttori dopo 15 anni, la coppia di comici siciliani, composta da Ficarra e Picone dicono addio alla conduzione di "Striscia La Notizia". I due hanno dato l'annuncio nel corso dell'appuntamento del 20 novembre. Leggi anche: "Striscia la Notizia", Valentino Picone positivo al Covid Su Instagram l'annuncio social: Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo @striscialanotizia sabato. dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti voi che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ?? Ci vediamo in giro .

