Striscia la Notizia | cosa c' è dietro l' addio di Ficarra e Picone? Voci e mistero | al loro posto | in futuro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Un fulmine a ciel sereno, per i telespettatori dilaannunciano ilal tg satirico di Canale 5, lo hanno fatto nel corso della puntata in onda lunedì 30 novembre. La coppia di comici siciliani rivela che questa, appena iniziata, sarà laultima settimana alla conduzione del programma. Annuncio a sorpresa, inatteso, a una settimana dal consueto scambio di conduzione previsto ogni stagione. Il punto è che i due non sembrano intenzionati a tornare sul bancone: "Oggi è cominciata per noi l'ultima settimana di conduzione dila, che però dobbiamo annunciarvi sarà l'ultimo anno nostro. Non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia ...