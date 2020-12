Scherma | Aldo Montano positivo al Covid-19

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Brutta notizia per laitaliana., campione olimpico di Atene 2004 nella sciabola, è risultatoal-19. Ad annunciarlo è lo schermidore toscano: hanno contratto il virus anche la moglie Olga Plachina e la figlia Olimpia. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa conda ieri. Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque… Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così”. gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le ...