Puglia, un 38enne accoltellato a morte in un casolare. “Ubriaco, infieriva sulla compagna. Il figlio di 7 anni lo ha colpito con il coltello” (Di martedì 1 dicembre 2020) “È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in cameretta, poi inseguito dall’uomo è corso in cucina. Lì ha preso un coltello e, dopo essere stato raggiunto dal 38enne, lo ha colpito all’addome”. Venerdì sera Mario Renzulli, ucciso nel casolare di campagna doveva viveva vicino a Manfredonia, nel Foggiano, è stato colpito dal figlio di 7 anni della sua compagna: è quanto ha sostenuto la donna davanti ai carabinieri che indagano, stando a quanto riferisce Angelo Salvemini, il legale della famiglia del bambino coinvolto nell’omicidio del 38enne. Le ferite riportate da Renzulli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in cameretta, poi inseguito dall’uomo è corso in cucina. Lì ha preso un coltello e, dopo essere stato raggiunto dal, lo haall’addome”. Venerdì sera Mario Renzulli, ucciso neldi campagna doveva viveva vicino a Manfredonia, nel Foggiano, è statodaldi 7della sua: è quanto ha sostenuto la donna davanti ai carabinieri che indagano, stando a quanto riferisce Angelo Salvemini, il legale della famiglia del bambino coinvolto nell’omicidio del. Le ferite riportate da Renzulli ...

“È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in came ...

"È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in came ...