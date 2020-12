Patrizia De Blanck attacca pesantemente Giulia in diretta e risponde a Myryam: “Non ho detto che è una put***a” (Di martedì 1 dicembre 2020) Uno dei momenti chiave dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stato il nuovo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, dopo il dardo avvelenato lanciato da Alfonso Signorini al termine della diretta trasmessa lunedì scorso. Le due donne hanno mantenuto rispettivamente le loro posizioni, senza trovare un punto d’intesa, anzi. A peggiorare le cose ci ha poi pensato Patrizia De Blanck, l’ultima concorrente eliminata e regolarmente ospite in studio insieme agli altri ex Vipponi. L’intervento della De Blanck contro Giulia Come al suo solito, la De Blanck ha preferito entrare a gamba tesa nella discussione tra Elisabetta e la Salemi: nel difendere la Gregoraci, sua amica, Patrizia ha lanciato un durissimo attacco alla Salemi: Quello che ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 dicembre 2020) Uno dei momenti chiave dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stato il nuovo scontro tra Elisabetta Gregoraci eSalemi, dopo il dardo avvelenato lanciato da Alfonso Signorini al termine dellatrasmessa lunedì scorso. Le due donne hanno mantenuto rispettivamente le loro posizioni, senza trovare un punto d’intesa, anzi. A peggiorare le cose ci ha poi pensatoDe, l’ultima concorrente eliminata e regolarmente ospite in studio insieme agli altri ex Vipponi. L’intervento della DecontroCome al suo solito, la Deha preferito entrare a gamba tesa nella discussione tra Elisabetta e la Salemi: nel difendere la Gregoraci, sua amica,ha lanciato un durissimo attacco alla Salemi: Quello che ...

