“No, voglio parlare”. Un Cacciari da antologia: la Berlinguer non riesce a fermarlo, Conte fatto a pezzi (Di martedì 1 dicembre 2020) Massimo Cacciari ha ricordato un po' Mauro Corona nel corso dell'ultima puntata di Cartabianca. Ospite di Bianca Berlinguer in collegamento con Rai 3, l'ex sindaco di Venezia ha alzato la voce e si è sfogato duramente contro Giuseppe Conte e il governo intero. Il motivo è presto spiegato: “Il modo in cui è stata affrontata la fine della prima e poi la seconda ondata è una sequela di errori clamorosi e manifesta impreparazione. Ci siamo trovati esattamente nella situazione in cui eravamo a marzo. In più c'è un aumento della povertà in questo paese che fa davvero spavento, io allora al governo chiedo di non parlare più di ‘sto Covid…”. La Berlinguer a questo punto ha provato a interromperlo, ma Cacciari ha tirato dritto sovrastando la conduttrice, abile a capire che era giunto il momento di lasciarlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Massimoha ricordato un po' Mauro Corona nel corso dell'ultima puntata di Cartabianca. Ospite di Biancain collegamento con Rai 3, l'ex sindaco di Venezia ha alzato la voce e si è sfogato duramente contro Giuseppee il governo intero. Il motivo è presto spiegato: “Il modo in cui è stata affrontata la fine della prima e poi la seconda ondata è una sequela di errori clamorosi e manifesta impreparazione. Ci siamo trovati esattamente nella situazione in cui eravamo a marzo. In più c'è un aumento della povertà in questo paese che fa davvero spavento, io allora al governo chiedo di non parlare più di ‘sto Covid…”. Laa questo punto ha provato a interromperlo, maha tirato dritto sovrastando la conduttrice, abile a capire che era giunto il momento di lasciarlo ...

itselits : No comunque io adesso voglio sapere quanto tempo è passato tra la registrazione della scorsa puntata e questa per c… - hessgolden : @adorablharry No voglio proprio spendere questi $450 per comprarla - marziavergani : RT @LiaPomponio: Verifica di geografia. Alessia: maestra devo dirti una cosa! Io: non ora, dovete concentrarvi sulle domande. Alessia: maes… - RebsRebssss : @lalla_lou Esatto, si é presa pure la parte a culo nella sua mattinata nera ma l'ha compresa subito. Da una parte s… - nexttomeshawn : no ma infatti non voglio avere nessuna aspettativa lol -

Ultime Notizie dalla rete : “No voglio Bruno Editore lancia Alex D'Alessandro e Luca Losco, Proteggiti Dalle Crisi Finanziarie: il Bestseller su come investire in tempi di crisi Fortune Italia