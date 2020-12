TodayEuropa : #Attualità #Network Macron ritira la norma che vieta di filmare la polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Macron ritira

Formiche.net

Dopo le proteste di piazza e le polemiche per le recenti denunce di violenza e razzismo da parte di alcuni agenti, il presidente francese fa marcia indietro. Ma non è detto che il Parlamento lo ascolt ...LA CRISIPARIGI La riunione di crisi convocata ieri da Emmanuel Macron all'Eliseo non è stata per una volta dedicata alla situazione sanitaria: «infuriato» secondo i presenti, il presidente ...