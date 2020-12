Lutto in casa Lazio: è morto Arturo Diaconale, direttore comunicazione (Di martedì 1 dicembre 2020) Arturo Diaconale ci lascia: Lutto terribile in casa Lazio. Il direttore comunicazione biancoceleste, membro anche del Consiglio di amministrazione della Rai, si è spento a causa di una malattia con cui lottava da un bel po’. Lutto terribile in casa Lazio: è morto Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione del club biancoceleste. Era da tempo malato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020)ci lascia:terribile in. Ilcomunicazione biancoceleste, membro anche del Consiglio di amministrazione della Rai, si è spento a causa di una malattia con cui lottava da un bel po’.terribile in: è, responsabile della comunicazione del club biancoceleste. Era da tempo malato L'articolo proviene da Inews.it.

