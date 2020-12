Laporta: “La Nazionale non dovrebbe giocare più al Camp Nou” (Di martedì 1 dicembre 2020) Intervistato da AS, il candidato alla presidenza del Barcellona, Juan Laporta, ha parlato in merito alla questione Catalogna, ammettendo come secondo lui, la Nazionale spagnola non dovrebbe più giocare al Camp Nou. Queste le sue parole: “Luis Rubiales (il presidente della Federcalcio) è una persona intelligente e sa che la cosa migliore per la Nazionale è giocare dove ha più sostegno, come a Siviglia, Valencia, Madrid. Forse Barcellona non è il posto più adatto. Per la squadra spagnola, quella di non giocare al Camp Nou è la decisione migliore perché la situazione non permette che ci siano le condizioni migliori”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Intervistato da AS, il candidato alla presidenza del Barcellona, Juan, ha parlato in merito alla questione Catalogna, ammettendo come secondo lui, laspagnola nonpiùalNou. Queste le sue parole: “Luis Rubiales (il presidente della Federcalcio) è una persona intelligente e sa che la cosa migliore per ladove ha più sostegno, come a Siviglia, Valencia, Madrid. Forse Barcellona non è il posto più adatto. Per la squadra spagnola, quella di nonalNou è la decisione migliore perché la situazione non permette che ci siano le condizioni migliori”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Laporta: “La Nazionale non dovrebbe giocare più al Camp Nou” - Noovyis : (Laporta: “La Nazionale non dovrebbe giocare più al Camp Nou”) Playhitmusic - - InterClubIndia : RT @DiMarzio: L'#Inter e il tentativo per #Messi nel 2006: la rivelazione dell'ex (e nuovo candidato) presidente del #Barcellona Laporta ht… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Barcellona: Laporta si candida per la presidenza Ha già guidato il club dal 2003 al 2010. Le elezioni a marzo '21 - Julia_6914 : RT @DiMarzio: L'#Inter e il tentativo per #Messi nel 2006: la rivelazione dell'ex (e nuovo candidato) presidente del #Barcellona Laporta ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Laporta “La Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera