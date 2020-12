In-Giustizia di Stato

Leggi su panorama

(Di martedì 1 dicembre 2020) Enrico Costa, deputato di Azione, rilancia un'iniziativa di legge che nasce da una copertina di Panorama. Il 10 febbraio 2016, quella copertina sosteneva: «Se loti assolve, deve pagarti l'avvocato». È un istituto giuridico che si chiama «risarcimento dell'ingiusta imputazione», ed esiste in moltissimi Paesi europei. In Italia non è così. È per questo se, nel nostro Paese, chi viene imputato di un reato e ne viene assolto, di solito dopo tanti anni e anche se con formula piena, deve comunque pagare gli avvocati di tasca sua. Di quella proposta, nella scorsa legislatura, s'era impadronito Gabriele Albertini, che in Senato aveva raccolto oltre 130 firme sulla sua proposta di legge, che era stata discussa con fatica in commissionema non era mai riuscita ad arrivare all'aula. Ora Costa ci sta riprovando. Ecco la lettera aperta ...