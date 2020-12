Il governo prepara la 'stretta' di Natale, vertice con le Regioni (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Il governo è al lavoro per il nuovo dpcm sulle restrizioni anti-Covid a Natale e Capodanno, che dovrebbe entrare in vigore dal 4 dicembre. In programma l'incontro con i governatori delle Regioni che chiedono di consentire gli spostamenti tra Regioni 'gialle', di lasciare aperti i ristoranti fino alle ore 23, di tenere in funzione gli impianti da sci per chi pernotta almeno una notte in albergo o nella seconda casa, di permettere le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali all'interno degli hotel. Spaventa l'ipotesi, altamente probabile, che l'esecutivo vieti lo spostamento tra Regioni dal 20 dicembre; lasci i ristoranti chiusi il 25 e 26 dicembre e per il resto dei giorni aperti solo a pranzo; imponga la chiusura degli alberghi di montagna per tutte le festività e obblighi ... Leggi su agi (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Ilè al lavoro per il nuovo dpcm sulle restrizioni anti-Covid ae Capodanno, che dovrebbe entrare in vigore dal 4 dicembre. In programma l'incontro con i governatori delleche chiedono di consentire gli spostamenti tra'gialle', di lasciare aperti i ristoranti fino alle ore 23, di tenere in funzione gli impianti da sci per chi pernotta almeno una notte in albergo o nella seconda casa, di permettere le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali all'interno degli hotel. Spaventa l'ipotesi, altamente probabile, che l'esecutivo vieti lo spostamento tradal 20 dicembre; lasci i ristoranti chiusi il 25 e 26 dicembre e per il resto dei giorni aperti solo a pranzo; imponga la chiusura degli alberghi di montagna per tutte le festività e obblighi ...

