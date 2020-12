Il Collegio 5, anticipazioni: un addio inaspettato su Rai 2 (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Collegio 5 torna stasera su Rai 2 con le anticipazioni che ci parlano di un addio che nessuno si sarebbe potuto aspettare. Ricordiamo che la trasmissione è arrivata alla quinta edizione dopo essere partito nel 2017 con Giancarlo Magalli narratore. Questi ha lasciato nel 2918 con Simona Ventura che ne aveva preso il ruolo. Leggi su youmovies (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il5 torna stasera su Rai 2 con leche ci parlano di unche nessuno si sarebbe potuto aspettare. Ricordiamo che la trasmissione è arrivata alla quinta edizione dopo essere partito nel 2017 con Giancarlo Magalli narratore. Questi ha lasciato nel 2918 con Simona Ventura che ne aveva preso il ruolo.

Giornaleditalia : Il Collegio 5 anticipazioni stasera martedì 1 dicembre: ECCO CHI SE NE VA - cheTVfa : #IlCollegio – 1° dicembre 2020 | ANTICIPAZIONI sesta puntata - infoitcultura : Il Collegio 5, sesta puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni - infoitcultura : Il Collegio 5 anticipazioni oggi 1 Dicembre: la Petolicchio abbandona il docu-reality? - CorriereCitta : Anticipazioni Il Collegio 5 puntata del 1° dicembre 2020: il Preside convoca i genitori, cosa vedremo stasera in tv… -