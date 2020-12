Hugh Grant e l'autore di Black Mirror Charlie Brooker insieme per un mockumentary sul 2020 targato Netflix (Di martedì 1 dicembre 2020) Hugh Grant e Charlie Brooker insieme per Netflix: il creatore di Black Mirror firmerà un mockumentary sul 2020 che vedrà Gil divo rubacuori nei panni di un repellente storico. Il creatore di Black Mirror, Charlie Brooker, sta preparando per Netflix un mockumentary sul 2020 che vedrà protagonista la star Hugh Grant. A rivelarlo è stato lo stesso attore nel corso di un'intervista al New York magazine. Al momento Netflix non fornisce alcun dettaglio sul misterioso progetto, ma Hugh Grant rivela che avrà il ruolo di un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020)per: il creatore difirmerà unsulche vedrà Gil divo rubacuori nei panni di un repellente storico. Il creatore di, sta preparando perunsulche vedrà protagonista la star. A rivelarlo è stato lo stesso attore nel corso di un'intervista al New York magazine. Al momentonon fornisce alcun dettaglio sul misterioso progetto, marivela che avrà il ruolo di un ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hugh Grant e l'autore di Black Mirror Charlie Brooker insieme per un mockumentary sul 2020 targato Netflix… - giuda31 : Hugh Grant se lo è lasciato sfuggire (strategicamente?) nel discutere il finale di #TheUndoing: Charlie Brooker, cr… - fedelealtrash : RT @fedelealtrash: Matilda De Angelis, una nostra giovane e brava attrice italiana, ha recitato con Nicole Kidman e Hugh Grant in 'The Undo… - fedelealtrash : Matilda De Angelis, una nostra giovane e brava attrice italiana, ha recitato con Nicole Kidman e Hugh Grant in 'The… - ValentinaDAmic4 : Hugh Grant e l'autore di Black Mirror Charlie Brooker insieme per un mockumentary sul 2020 targato Netflix -… -

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Grant Hugh Grant rivela perché ha smesso di recitare per un po' di tempo Lega Nerd Sky Cinema Christmas, ecco la programmazione speciale a partire da oggi

Un intero canale dedicato ai film a tema natalizio visibile a tutti gli abbonati Sky, con tantissime prime visioni per tutto il mese di dicembre! E per prepararsi al meglio al periodo festivo torna, p ...

Hugh Grant e l'autore di Black Mirror Charlie Brooker insieme per un mockumentary sul 2020 targato Netflix

Hugh Grant e Charlie Brooker insieme per Netflix: il creatore di Black Mirror firmerà un mockumentary sul 2020 che vedrà Gil divo rubacuori nei panni di un repellente storico. Il creatore di Black Mir ...

Un intero canale dedicato ai film a tema natalizio visibile a tutti gli abbonati Sky, con tantissime prime visioni per tutto il mese di dicembre! E per prepararsi al meglio al periodo festivo torna, p ...Hugh Grant e Charlie Brooker insieme per Netflix: il creatore di Black Mirror firmerà un mockumentary sul 2020 che vedrà Gil divo rubacuori nei panni di un repellente storico. Il creatore di Black Mir ...