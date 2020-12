GfVip: Dayane sollecita Adua a parlare delle sue posizioni in intimità (Di martedì 1 dicembre 2020) Un piccantissimo discorso tra Dayane e Rosalinda ha costretto il Grande Fratello a cambiare regia: le confessioni delle due inquiline Gf Vip: Dayane sprona Rosalinda sulle sue posizioni preferite a letto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Un piccantissimo discorso trae Rosalinda ha costretto il Grande Fratello a cambiare regia: le confessionidue inquiline Gf Vip:sprona Rosalinda sulle suepreferite a letto su Notizie.it.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono... Dayane e Selvaggia! #GFVIP - trash_italiano : La vendetta di Dayane. #GFVIP - GrandeFratello : Dayane pensa alla sua Sofia... la distanza può spezzare il cuore... Ma non potrà mai intaccare la forza dell'amore.… - justashake : Mie protette che porterò in finale a costo di spendere ogni singolo centesimo in mio possesso: Dayane, Rosalinda, Giulia e Selvaggia #gfvip - fra032412 : RT @gcomeg: Dayane già incazzata con il gf perché di notte si muore di caldo in stanza e lei non riesce a respirare La sua crociata è uffi… -