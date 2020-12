GF Vip | Malgioglio viola il regolamento a poche ore dal suo ingresso

Leggi su chedonna

(Di martedì 1 dicembre 2020) Al GF Vip ha fatto il suo, che ha superato ogni recordndo ilore dall’inizio del suo percorso. Al GF Vip stanno per entrare nuovi concorrenti, visto che il reality show di canale 5 chiuderà i battenti a febbraio e non a dicembre come precedentemente stabilito. Per questo motivo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it