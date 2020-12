Calciomercato Milan, accelerata per Brahim Diaz: spunta una clausola (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Milan vuole acquistare il cartellino di Brahim Diaz già a gennaio. L’addio di Calhanoglu potrebbe concretizzarsi già all’inizio del nuovo anno. La capolista della Serie A pensa già a rinforzare la sua rosa, ricca di giovani talenti. Una delle tante sorprese della squadra rossonera è sicuramente Brahim Diaz, il trequartista spagnolo arrivato in prestito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilvuole acquistare il cartellino digià a gennaio. L’addio di Calhanoglu potrebbe concretizzarsi già all’inizio del nuovo anno. La capolista della Serie A pensa già a rinforzare la sua rosa, ricca di giovani talenti. Una delle tante sorprese della squadra rossonera è sicuramente, il trequartista spagnolo arrivato in prestito L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato | Giovani difensori cercasi: #Milan e #Barcellona sondaggio per Melayro #Bogarde del @tsghoffenheim - Alessan34958222 : RT @calciomercatoit: #Milan, #Kabak a gennaio: possibile nuova offerta allo #Schalke04 ?? #CMITmercato - Alessan34958222 : RT @la_rossonera: ?? @Gazzetta_it ?? #CalciomercatoMilan: #Maldini e #Massara avrebbero messo gli occhi su #Thauvin e #Kabak per il mercato… - la_rossonera : ?? @Gazzetta_it ?? #CalciomercatoMilan: #Maldini e #Massara avrebbero messo gli occhi su #Thauvin e #Kabak per il me… - AlessandroMagg4 : RT @RibaltaRossoner: #Rudiger nome da non dimenticare...#Maldini sempre alla ricerca del difensore centrale. Articolo di @AlessandroMagg4 ??… -