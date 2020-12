Ascolti TV | Lunedì 30 novembre 2020. Vite in Fuga 19.1% (4.7 mln) e GF Vip 20.5% (3.5 mln) (Di martedì 1 dicembre 2020) Vite in Fuga - Anna Valle Nella serata di ieri, Lunedì 30 novembre 2020, su Rai1 Vite in Fuga, in onda dalle 21.37 alle 2331, ha conquistato 4.721.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.15, ha raccolto davanti al video 3.560.000 spettatori pari al 20.5% di share (Grande Fratello Vip Night 1.696.000 – 31.6% e Grande Fratello Vip Live 872.000 – 19.6%). Su Rai2 Boston – Caccia all’Uomo ha interessato 943.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Oblivion ha catturato l’attenzione di 1.146.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.648.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 980.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 La ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 dicembre 2020)in- Anna Valle Nella serata di ieri,30, su Rai1in, in onda dalle 21.37 alle 2331, ha conquistato 4.721.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.15, ha raccolto davanti al video 3.560.000 spettatori pari al 20.5% di share (Grande Fratello Vip Night 1.696.000 – 31.6% e Grande Fratello Vip Live 872.000 – 19.6%). Su Rai2 Boston – Caccia all’Uomo ha interessato 943.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Oblivion ha catturato l’attenzione di 1.146.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.648.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 980.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 La ...

