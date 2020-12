Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 1 dicembre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Fuori dal Coro, puntata martedì 1°dicembre 2020: ospiti, Anticipazioni e servizi Al centro della puntata di questa sera: le restrizioni che il Governo vorrebbe introdurre in vista del Natale, i problemi economici di commercianti e lavoratori autonomi e le proteste di chi non si rassegna a chiudere. Spazio poi a un’inchiesta sui pericoli che incombono su proprietari di casa e affittuari, tra ipotesi di patrimoniale, problemi nell’accesso al bonus affitti, occupazioni abusive e famiglie in crisi che si rivolgono agli usurai per pagare i canoni di locazione. Fuori dal Coro riaccende i riflettori sull’origine della pandemia con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano.dal, puntata martedì 1°dicembre 2020:e servizi Al centro della puntata di questa sera: le restrizioni che il Governo vorrebbe introdurre in vista del Natale, i problemi economici di commercianti e lavoratori autonomi e le proteste di chi non si rassegna a chiudere. Spazio poi a un’inchiesta sui pericoli che incombono su proprietari di casa e affittuari, tra ipotesi di patrimoniale, problemi nell’accesso al bonus affitti, occupazioni abusive e famiglie in crisi che si rivolgono agli usurai per pagare i canoni di locazione.dalriaccende i riflettori sull’origine della pandemia con la ...

