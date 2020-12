Tra Cattelan e Simon Reynolds | maneggiate con cura la critica musicale

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sarò lungo e confuso. Come sempre. Un po’ più di sempre. Il fatto è che ci ho pensato e ripensato, complice il tempo che, stando in casa e stando in casa da così tanto tempo, si è dilatato a dismisura, e complice anche il fatto che, nonostante il tempo che si è dilatato a dismisura di cose da fare in casa ce ne sono sempre di meno, scrivere, certo, ascoltare, anche, leggere, guardare, ma poco altro, niente uscite, niente andare a trovare, niente incontrare, niente andare per concerti o studi di registrazione. Le conferenze no, quelle nella mia vita non c’erano neanche prima, sono un asociale, è noto, e non mi piace pranzare al buffet, a differenza dei miei colleghi. Sta di fatto che ci ho pensato e ripensato, e sono giunto alla conclusione che quel che ho visto l’altra sera a X Factor, almeno due passaggi di quanto ho visto l’altra sera a X Factor, mi ha parecchio colpito, con ...