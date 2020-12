Striscia la Notizia, ombre su Tu Si Que Vales: finale viziata, prove palesi (Di lunedì 30 novembre 2020) Il numero di Andrea Paris non è riuscito al 100% come è apparso durante la diretta della finalissima. Il tg satirico di Antonio Ricci porta prove schiaccianti sull'episodio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 30 novembre 2020) Il numero di Andrea Paris non è riuscito al 100% come è apparso durante la diretta della finalissima. Il tg satirico di Antonio Ricci portaschiaccianti sull'episodio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Tanino98690526 : @FicarraePicone Speriamo non sia un Addio ma un Arrivederci a Striscia la notizia ??????mi mancherete - stellatanelciel : Vado a fumare una sigaretta.ciao .vado a sbollire la delusione che Ficarra e Picone che non conducono più strisc… - AppostaMi : @FicarraePicone @Moixus1970 Voi siete simpaticissimi e bravissimi, ma non ho MAI visto striscia la notizia - peppesava : RT @Ragusanews: Ficarra e Picone lasciano Striscia La Notizia dopo 15 anni - Ragusanews : Ficarra e Picone lasciano Striscia La Notizia dopo 15 anni -