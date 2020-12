Sole in fase di risveglio, tornano le macchie solari (Di lunedì 30 novembre 2020) Il periodo compreso la fine del 2019 e il settembre del 2020 ha segnato il minimo solare, tipico periodo di diversi mesi senza macchie solari. Negli ultimi mesi l’attività solare ha iniziato lentamente a riprendersi e nuove macchie sono apparse sul Sole. Due delle macchie solari attive di recenteLe macchie solari, che appaiono come “imperfezioni, non sono altro che delle zone della fotosfera del Sole più fredde. Infatti se la temperatura della fotosfera del Sole è di circa 5.700°K, il magnetismo locale può generare queste macchie che appaiono scure a causa della loro temperatura media di 4.400°K. In particolare in questi ultimi giorni è comparsa la macchia AR2786, grande circa 15.000 km, che risulta ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Il periodo compreso la fine del 2019 e il settembre del 2020 ha segnato il minimo solare, tipico periodo di diversi mesi senza. Negli ultimi mesi l’attività solare ha iniziato lentamente a riprendersi e nuovesono apparse sul. Due delleattive di recenteLe, che appaiono come “imperfezioni, non sono altro che delle zone della fotosfera delpiù fredde. Infatti se la temperatura della fotosfera delè di circa 5.700°K, il magnetismo locale può generare questeche appaiono scure a causa della loro temperatura media di 4.400°K. In particolare in questi ultimi giorni è comparsa la macchia AR2786, grande circa 15.000 km, che risulta ...

CorriereQ : Sole in fase di risveglio, tornano le macchie solari - wwwmeteoit : Inizio di settimana con il sole dappertutto, ma la fase di #tempo stabile sarà di breve durata ?? Sul nostro sito l… - travelitalia : A #Verona il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:38. La luna ha 15g 01h 48m, è illuminata per il 99.9… - herisson13 : @f_ronchetti Non riesco a dormire,solo a pensarci. 'Il destino estremo più probabile del pianeta,sarà l'assorbiment… - valerioj000 : Fase offensiva, 4 contro 7, qui non c'è bisogno di commentare nulla, le immagini parlano da sole. -

Ultime Notizie dalla rete : Sole fase HTTP/1.1 Server Too Busy