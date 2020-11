Scuole elementari riaperte a New York dal 7 dicembre (Di lunedì 30 novembre 2020) New York City riaprirà le Scuole elementari e offrirà lezioni in presenza per alunni di tutte le età a partire dal 7 dicembre, nonostante la recente ondata di casi di coronavirus: l’ha annunciato il sindaco Bill de Blasio, che ha deciso dopo l’insistenza dei genitori.Il sindaco ha annunciato l’abbandono dell’ordinanza che prevedeva la chiusura di tutte le Scuole se la percentuale di test positivi supera il 3 per cento per sette giorni consecutivi, mentre attualmente i casi sono in aumento a New York - il più grande distretto scolastico del Paese - e la percentuale attuale è del 3,1 per cento. “Ora abbiamo molte prove di quanto le Scuole possano essere sicure”, ha detto de Blasio in una conferenza stampa, e ha detto che tutti gli studenti che ritornano in classe ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) NewCity riaprirà lee offrirà lezioni in presenza per alunni di tutte le età a partire dal 7, nonostante la recente ondata di casi di coronavirus: l’ha annunciato il sindaco Bill de Blasio, che ha deciso dopo l’insistenza dei genitori.Il sindaco ha annunciato l’abbandono dell’ordinanza che prevedeva la chiusura di tutte lese la percentuale di test positivi supera il 3 per cento per sette giorni consecutivi, mentre attualmente i casi sono in aumento a New- il più grande distretto scolastico del Paese - e la percentuale attuale è del 3,1 per cento. “Ora abbiamo molte prove di quanto lepossano essere sicure”, ha detto de Blasio in una conferenza stampa, e ha detto che tutti gli studenti che ritornano in classe ...

