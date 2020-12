Report | Airbnb | DoorDash mirano a valutazioni più alte del previsto

Leggi su invezz

(Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo il Wall Street Journal, due delle IPO più attese per la fine del 2020,, potrebbero avere un prezzo più alto per gli investitori.elevate La società di mercato online per l’affitto di posti letto per le vacanze,, spera di ottenere una valutazione tra $30 e $33 miliardi in vista di un’offerta pubblica iniziale di fine 2020, hanno detto fonti vicine alla questione al WSJ. La società prevede di dare il via al roadshow per gli investitori questo martedì e cercherà di convincere gli investitori perché dovrebbe richiedere un premio fino al 10% rispetto alle aspettative di una valutazione di $30 miliardi. Allo stesso modo, gli esperti si aspettavano che la piattaforma di consegna di cibosarebbe stata valutata $25 miliardi. Ma la società è ...