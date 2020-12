Perché il Recovery Fund non è un pranzo di gala. Scrive Borghi (Pd) (Di lunedì 30 novembre 2020) È meglio accendere subito un “warning” sul dibattito – alquanto singolare – sul Recovery Fund. Appare infatti alquanto singolare che la discussione si sia accesa non sui contenuti, ma sulle forme. Come se l’unica forma dell’agire della Politica sia nella gestione piuttosto che nel pensiero, in una sorta di neodoroteismo 4.0 si discute e ci si accapiglia tra cabine di regia, strutture piramidali e task force col rischio di perdersi per strada. Proviamo a fare due passi indietro, per ribadire un paio di concetti fondamentali. Il primo. Il Recovery Fund non è un pranzo di gala, ma il prezzo salato di una pandemia che si è abbattuta sulla dimensione produttiva, economica e sociale dell’Italia in maniera maggiore rispetto ad altri paesi. La nostra flessione del Pil è stata imponente, e più ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) È meglio accendere subito un “warning” sul dibattito – alquanto singolare – sul. Appare infatti alquanto singolare che la discussione si sia accesa non sui contenuti, ma sulle forme. Come se l’unica forma dell’agire della Politica sia nella gestione piuttosto che nel pensiero, in una sorta di neodoroteismo 4.0 si discute e ci si accapiglia tra cabine di regia, strutture piramidali e task force col rischio di perdersi per strada. Proviamo a fare due passi indietro, per ribadire un paio di concetti fondamentali. Il primo. Ilnon è undi, ma il prezzo salato di una pandemia che si è abbattuta sulla dimensione produttiva, economica e sociale dell’Italia in maniera maggiore rispetto ad altri paesi. La nostra flessione del Pil è stata imponente, e più ...

