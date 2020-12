Paolo Bonolis, Mediaset lo sostituisce in uno storico programma (Di lunedì 30 novembre 2020) Paolo Bonolis fatto fuori da una delle trasmissioni di punta di Canale 5. Torna in primavera ma lui non ci sarà più Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonoPaoloBonolis) Paolo Bonolis è uno dei grandi volti Mediaset, da sempre, fin da quando era ragazzino ha portato in alto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 30 novembre 2020)fatto fuori da una delle trasmissioni di punta di Canale 5. Torna in primavera ma lui non ci sarà più Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@sonoè uno dei grandi volti, da sempre, fin da quando era ragazzino ha portato in alto L'articolo proviene da YesLife.it.

mrsholywater : @blinkhbdl io ho Paolo Bonolis va bene lo stesso? - zazoomblog : Paolo Bonolis torna lo storico programma ma non sarà più lui a condurlo - #Paolo #Bonolis #torna #storico - tooheavytocarry : @borntovixx vuoi essere il mio paolo bonolis? - fabbianorozzang : @JimDebaser @FinallyMcFly jim ti rispetto e ho voluto difenderti dagli haterz quando hai detto paolo bonolis > rile… - geisperanza : paolo bonolis che urla ITALIANIIIII but make it VHOPE NAZIONEEEEE -