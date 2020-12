Mes, oggi se ne discute all’Eurogruppo. Gualtieri: “Non vuol dire che abbiamo deciso” (Di lunedì 30 novembre 2020) Roberto Gualtieri è intervenuto in videoconferenza davanti alle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato per ritornare nuovamente sull’argomento Mes. “La riforma del Mes all’esame dell’Eurogruppo va distinta dal suo utilizzo: quest’ultimo, infatti, dovrà comunque passare per un passaggio parlamentare”. A dirlo è stato il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in videoconferenza davanti alle L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Robertoè intervenuto in videoconferenza davanti alle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato per ritornare nuovamente sull’argomento Mes. “La riforma del Mes all’esame dell’Eurogruppo va distinta dal suo utilizzo: quest’ultimo, infatti, dovrà comunque passare per un passaggio parlamentare”. A dirlo è stato il Ministro dell’Economia Robertoin videoconferenza davanti alle L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Grillini pronti a cedere sulla “riforma” del Mes - borghi_claudio : @Suanzes Dipende, fino ad oggi avete fatto quello che avrei fatto io. No soldi dal MES e no prestiti dal Recovery F… - Azione_it : Con quale Governo dovremmo collaborare quello che oggi con Speranza dice che il MES è indispensabile, o quello di D… - Rosyfree74 : RT @marioerdrago: ?????????? #Gualtieri in commissione: 'Ci impegneremo affinché la decisione politica positiva sulla riforma del trattato ME… - Mariang47614228 : RT @ItalianPolitics: @michele_geraci @marioerdrago @ElioLannutti @RaphaelRaduzzi @Il_Vitruviano @PMO_W @GavinoSanna1967 @gavinjones10 @Comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes oggi HTTP/1.1 Server Too Busy