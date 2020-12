Live Non è la D’Urso, primo intenso faccia a faccia tra Guenda Goria e l’ex Telemaco (Di lunedì 30 novembre 2020) Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso Guenda Goria ha avuto l’occasione di rivedere l’ex Telemaco Dell’Aquila, di cui ha parlato all’interno della casa del Grande Fratello Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non e? la D’Urso (@Livenoneladurso) Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip Guenda L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 30 novembre 2020) Nell’ultima puntata diNon è laha avuto l’occasione di rivedereDell’Aquila, di cui ha parlato all’interno della casa del Grande Fratello Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da– Non e? la(@noneladurso) Durante la sua esperienza al Grande Fratello VipL'articolo proviene da YesLife.it.

fanpage : #CTCF, Gino Strada intervistato da Fabio Fazio: 'Sono stato chiamato dal governo, poi non si sono più fatti sentire… - borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - balthupirr : @swedishmyntha Non sto trovando la live mi incazzo - Nini84829241 : Vogliamo parlare del momento in cui kai si è messo a piangere in live per i nostri messaggi di supporto? Come si fa… -