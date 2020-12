L’Antitrust multa Apple per le pubblicità sulla resistenza all’acqua degli iPhone (Di lunedì 30 novembre 2020) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Apple finisce nel mirino delL’Antitrust italiana per le pubblicità degli iPhone. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato al colosso di Cupertino una multa di 10 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive in relazione ai messaggi promozionali che esaltavano la resistenza all’acqua dei suoi smartphone. Secondo quanto riportato nel comunicato dell’Agcm, l’azienda avrebbe diffuso informazioni fuorvianti e scorrette per gli utenti. Da una parte, l’accusa dell’Authority riguarda i messaggi promozionali di diversi modelli di dispositivi come iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)finisce nel mirino delitaliana per le. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato al colosso di Cupertino unadi 10 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive in relazione ai messaggi promozionali che esaltavano ladei suoi smartphone. Secondo quanto riportato nel comunicato dell’Agcm, l’azienda avrebbe diffuso informazioni fuorvianti e scorrette per gli utenti. Da una parte, l’accusa dell’Authority riguarda i messaggi promozionali di diversi modelli di dispositivi come8,8 Plus,XR, ...

