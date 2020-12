Hackathon Longobardo | maratona digitale dall’1 al 4 dicembre

Leggi su anteprima24

Benevento – L'Associazione Italia Langobardorum è la struttura che gestisce il sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)". È nata nel 2008 ed ha sede presso il Comune di Spoleto. È costituita dai Comuni di Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno, Castelseprio, Cividale del Friuli, Monte Sant'Angelo, Spoleto, dalla Fondazione CAB-Istituto di cultura Giovanni Folonari e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Passati quasi 10 anni dall'ingresso nella Lista del Patrimonio Mondiale, per l'Associazione Italia Langobardorum è arrivato il momento di fare il punto e aggiornare il Piano di Gestione, in maniera partecipata, all'insegna dell'innovazione e della continua valorizzazione del Sito che patrocina e gestisce. Un anno infausto per l'organizzazione di tavoli condivisi e di incontri, ma la ferma volontà del comitato di ...