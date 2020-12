Francia, tensioni per la legge sulla sicurezza: Macron convoca vertice d’urgenza. Produttore nero pestato: 2 agenti in carcere (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella Francia infiammata da un fine settimana di proteste contro la nuova controversa proposta di legge sulla sicurezza, l’Eliseo ha convocato un vertice urgente al quale parteciperanno il premier Jean Castex, i ministri dell’Interno, Gérald Darmanin ed Eric Dupond-Moretti oltre ai presidenti dei gruppi parlamentari della maggioranza. Insieme a loro, naturalmente, Emmanuel Macron. La tensione è altissima: oltre alle Marce della Libertà che si sono svolte in decine di città, l’opinione pubblica è scossa dal violento sgombero dei migranti avvenuto in centro a Parigi e dal pestaggio di Michel Zecler, Produttore musicale di colore brutalmente aggredito per 15 minuti dalla polizia. I quattro agenti coinvolti nel caso, intanto, sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Nellainfiammata da un fine settimana di proteste contro la nuova controversa proposta di, l’Eliseo hato unurgente al quale parteciperanno il premier Jean Castex, i ministri dell’Interno, Gérald Darmanin ed Eric Dupond-Moretti oltre ai presidenti dei gruppi parlamentari della maggioranza. Insieme a loro, naturalmente, Emmanuel. La tensione è altissima: oltre alle Marce della Libertà che si sono svolte in decine di città, l’opinione pubblica è scossa dal violento sgombero dei migranti avvenuto in centro a Parigi e dal pestaggio di Michel Zecler,musicale di colore brutalmente aggredito per 15 minuti dalla polizia. I quattrocoinvolti nel caso, intanto, sono stati ...

